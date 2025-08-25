BTC Em xinh xin lỗi

Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến cộng đồng người hâm mộ của Mỹ Mỹ và toàn thể khán giả yêu mến chương trình vì sai sót này”, ban tổ chức cho hay.

Phía chương trình nói đã và đang chỉnh sửa lại thông tin trên các nền tảng phát sóng cũng như nội dung chính thức và sẽ hoàn tất việc này trong thời gian sớm nhất.

Chung cuộc, top 5 nghệ sĩ xuất sắc được gọi tên trong top 5 gồm Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Lyhan, Lamoon và Orange. Ngôi vị quán quân thuộc về em xinh Phương Mỹ Chi.

Kể từ khi phát sóng lần đầu vào 31/5, chương trình âm nhạc thực tế Em xinh say hi đã trở thành hiện tượng. Sau hơn 3 tháng, tổng lượt xem và nghe trên các nền tảng đã vươn tới con số hơn 22 tỷ, cùng với hàng triệu tương tác và bình luận trên tất cả các nền tảng.