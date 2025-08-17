BTC 'Đường lên đỉnh Olympia' xin lỗi

Đường Lên Đỉnh Olympia từ lâu đã được xem là sân chơi tri thức lớn nhất dành cho học sinh THPT trên cả nước. Suốt 25 năm phát sóng, chương trình không chỉ mang đến những màn tranh tài kịch tính, truyền cảm hứng học tập cho hàng triệu học sinh mà còn trở thành "giấc mơ tuổi học trò" của biết bao thế hệ. Chính bởi uy tín và sức hút đặc biệt ấy, bất kỳ sự cố nào xảy ra trong một trận đấu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.

Mới đây, BTC Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ đăng tải một bài viết xin lỗi trên trang fanpage chính thức kèm thông báo về một quyết định đặc biệt.