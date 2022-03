BS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ lý do đặc biệt khi làm Giám đốc BVĐK Bình Dương

Góp sức để Bình Dương phát triển bền vững

- Trước hết, xin chúc mừng PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếuvừa nhận nhiệm vụ mới. Đây là điều đặc biệt bởi lần đầu tiên có một người được bổ nhiệm làm giám đốc 2 bệnh viện, đáng chú ý là 2 bệnh viện ở 2 miền đất nước. Với cương vị mới và ở hai đầu Nam – Bắc, xin ông chia sẻ thêm về quyết định nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương?

Như chúng ta biết, Bình Dương là tỉnh phát triển rất mạnh về kinh tế nhưng 2 lĩnh vực giáo dục và y tế thì có nhiều khó khăn. Nguyên nhân một phần do địa bàn quá gần TPHCM, người dân đi - về thành phố chữa bệnh, đi học… Khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra mới thấy rõ những người gắn bó với Bình Dương rất ít, người ta không coi đây là quê hương thứ hai của mình. Chính vì thế, chỉ khi an sinh xã hội ổn định thì người dân mới đưa gia đình, vợ con, bố mẹ về đây sinh sống, họ an tâm khi bố mẹ được chăm sóc sức khoẻ, con cái đi học trường tốt. Lúc đó, Bình Dương mới phát triển thật sự bền vững.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương rất mong muốn phát triển, trở thành một trung tâm an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Tôi cho rằng đây là hướng đi hoàn toàn đúng đắn của Thường vụ Tỉnh uỷ và tôi hoàn toàn ủng hộ. Khi đã ủng hộ rồi thì ngoài bằng tinh thần thì cần phải có sức lực bỏ ra để giúp đỡ cho Bình Dương.