Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất của MU nhưng là cũng vấn đề lớn nhất

Bruno Fernandes đã bỏ lỡ một quả phạt đền khi Manchester United hòa 1-1 trước chủ nhà Fulham ở vòng 2 Premier League, nhưng màn trình diễn của anh khiến Ruben Amorim lo lắng hơn là pha sút hỏng trên chấm phạt đền. Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất của MU nhưng là vấn đề lớn nhất gây trở ngại đến đội bóng.

Việc chi tiêu 206 triệu bảng Anh vào mùa hè có thể đã biến cầu thủ giỏi nhất của Manchester United thành một vấn đề lớn. Bruno Fernandes là cứu tinh của Manchester United mùa trước và là cầu thủ cuối cùng họ cần thay thế vì anh đã ghi bàn, kiến ​​tạo và giúp toàn đội thi đấu bùng nổ.

Nhưng giờ đây, Bruno Fernandes dường như lạc lõng trong đội hình mới MU khi hiệu quả của anh giảm sút đáng kể. MU đã tậu bộ ba siêu sao trên hàng công là Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Họ đầu tư mạnh tay và dồn toàn lực cho mặt trận tấn công.