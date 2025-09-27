Bruno Fernandes đá hỏng phạt đền, MU thua Brentford 1-3

Đấu với Brentford trên sân khách, khả năng thua của Man Utd lên tới 48% theo dự đoán của siêu máy tính Opta. Nguy cơ này trở thành sự thật khi đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim tiếp tục thể hiện sự yếu kém trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Tỷ lệ thua của Man Utd tăng lên chỉ sau nửa hiệp đấu đầu tiên. Hàng phòng ngự chất lượng không tốt của Man Utd khiến thủ môn Altay Bayindir phải rất vất vả. Dù rất cố gắng cứu thua, thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải vào lưới nhặt bóng 2 lần.