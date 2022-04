Brooklyn và Nicola 'ký hợp đồng tiền hôn nhân'

Brooklyn và Nicola Peltz hẹn hò từ cuối 2019, đính hôn hè 2020. Đôi trẻ dự định cưới mùa thu 2020 nhưng vì đại dịch Covid-19 nên hoãn tới năm nay. Vợ sắp cưới Brooklyn hơn 4 tuổi, là tiểu thư trong gia đình tỷ phú Nelson Peltz.

Cô là diễn viên được biết đến với các vai nữ chính trong phim The Last Airbender và bom tấn Transformer: Age of Extinction.

Theo Ngoisao.net