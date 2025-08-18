Brooklyn tạo thêm nỗi đau cho Beckham

Như đưa tin từ trước, David và Victoria hay bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình Beckham được mời đến buổi lễ gia hạn lời thề hôn nhân của vợ chồng con trai cả ở New York, Mỹ, vào ngày 2/8. Đây là cú sốc lớn đối với ông bà Becks vì họ chỉ biết về sự kiện qua báo chí.

Tuy nhiên, nỗi đau không dừng lại ở đó. Nguồn tin của tờ The Mirror cho biết trong buổi lễ, Brooklyn có bài phát biểu đầy cảm xúc trước 200 khách mời, với nội dung biểu đạt tình cảm với người vợ hơn 4 tuổi và gia đình cô.

“Anh ấy chia sẻ những lời từ tâm can. Ở trung tâm trái tim của anh ấy là Nicola - người anh ấy vô cùng yêu thương, cũng như gia đình Peltz - những người thực sự luôn sát cánh bên anh ấy. Anh ấy muốn ghi nhận họ và quyết tâm làm tròn trách nhiệm tất cả”, nguồn tin thân cận với đôi vợ chồng 9X cho biết.