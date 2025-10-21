Brooklyn cắt đứt với nhà Beckham

Ngày 20/10, nguồn tin riêng của Us Weekly tiết lộ Brooklyn Beckham và Nicola Peltz không quan tâm đến việc hòa giải với gia đình Beckham, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

“Brooklyn hiện không có hứng thú hàn gắn mọi thứ. Anh ấy thực sự tập trung vào việc sống cuộc sống yên bình, không sóng gió với Nicola. Họ cùng nhau xây dựng thế giới riêng và hài lòng với điều đó. Họ muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên thay vì cố gắng sửa chữa những gì vẫn còn căng thẳng”, người trong cuộc nói.