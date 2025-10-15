MU đã được liên hệ chặt chẽ với ngôi sao Carlos Baleba của Brighton trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng không thể đạt được thỏa thuận với Seagulls và anh đã chọn ở lại đội chủ sân Amex. Bây giờ, chủ tịch của Brighton lên tiếng về việc bán Baleba cho MU, lần đầu thừa nhận "quỷ đỏ" đã hỏi mua ngôi sao người Cameroon này.

Theo đó, chủ tịch của Brighton, Tony Bloom, tiết lộ rằng ông đã nói rõ ràng với Manchester United rằng Carlos Baleba không phải để bán. Quỷ đỏ đã được đồn đoán sẽ chiêu mộ cầu thủ người Cameroon vào mùa hè này khi HLV Ruben Amorim cố gắng bổ sung lực lượng cho hàng tiền vệ.

Brighton được cho là muốn MU bỏ ra khoảng 120 triệu euro (104,6 triệu bảng Anh) để bán Baleba, một mức giá mà "quỷ đỏ" không muốn chấp nhận. Chủ tịch Brighton Tony Bloom, vừa tiết lộ thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán và khẳng định MU đã nhanh chóng từ bỏ sự quan tâm sau khi được thông báo rằng tiền vệ này không phải để bán.