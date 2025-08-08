Brighton ký hợp đồng với con trai danh thủ Rio Ferdinand

Trong làng bóng đá Anh, những câu chuyện “cha truyền con nối” luôn mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Mới đây, một cái tên mới đã chính thức góp mặt vào danh sách ấy: Lorenz Ferdinand – con trai cả của huyền thoại Manchester United, danh thủ Rio Ferdinand– vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Brighton & Hove Albion, đội bóng đang chơi tại Premier League và nổi tiếng với việc đào tạo thủ môn trẻ chất lượng.

Hành trình đến với bản hợp đồng này của Lorenz không hề trải hoa hồng. Mới chỉ 18 tuổi, anh từng trải qua quãng thời gian ngắn ngủi khoác áo Havant and Waterlooville, đội bóng thuộc giải hạng 7 của Anh (Southern League Premier), theo hợp đồng thực tập hồi tháng 3-2025. Đây là bước đi tình cờ nhưng quan trọng, khi Lorenz được trao cơ hội bắt chính sau chấn thương của thủ môn số một Ben Dudzinski. Nhờ sự thể hiện sự chững chạc, phản xạ nhanh và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, Lorenz lọt vào “tầm ngắm” của Brighton.

Trước thềm mùa giải 2025-2026, Lorenz trở thành một trong 13 cầu thủ trẻ ký hợp đồng chuyên nghiệp với Brighton. Ian Buckman, Giám đốc Học viện CLB, dành lời khen đặc biệt: “Chúng tôi rất vui khi thấy nhóm cầu thủ này đạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Lorenz và nhiều gương mặt khác đã trưởng thành cùng học viện từ những ngày đầu, và giờ họ đã sẵn sàng cho thử thách mới”.