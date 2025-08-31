Brighton đấu với Man City: Lấy lại phong độ

Trận thua 0-2 trước Tottenham đã chỉ ra nhiều vấn đề trong lối chơi phòng ngự của Man City, điều này không mới vì ở mùa giải trước cũng lỗ hỏng này đã đẩy Man City ra khỏi cuộc cạnh tranh chức vô địch với Liverpool.

Trước những đội bóng ưa thích chơi phòng ngự phản công nhanh như Tottenham thì hàng thủ Man City lại để lộ ra khoảng trống thênh thang. 2 bàn thua trước Spurs chứng minh tuyến giữa nơi Rodri vắng mặt chưa tìm được người thay thế, dù tiền vệ người Tây Ban Nha có trở lại vẫn chưa thể đạt phong độ như xưa. Chưa kể, người gác đền của Man City 2 vòng đấu vừa qua cũng đặt cho CĐV nhiều dấu hỏi, thủ thành Trafford đang thể hiện dưới mức trung bình, còn Ederson sẽ ra đi trong tháng 9 này.

Ở hàng công, Erling Haaland đang hoạt động ổn định nhưng không có nhiều khoảng trống để dứt điểm, còn Reijinders và Cherki trận vừa qua trở nên mờ nhạt, thậm chí không thể tung ra cú dứt điểm nguy hiểm nào về phía khung thành Vicario của Tottenham.