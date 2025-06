Brian Wilson: Người nhạc trưởng của The Beach Boys qua đời

Gia đình ông đã thông báo về cái chết của nhà thơ nổi tiếng vào: “Chúng tôi không còn lời nào để nói ngay lúc này”. Gia đình Wilson cho biết trên Instagram: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo rằng, người cha yêu dấu của chúng tôi, Brian Wilson, đã qua đời. Chúng tôi không biết nói gì vào lúc này. Xin hãy tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi vào lúc này vì gia đình chúng tôi đang đau buồn. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang chia sẻ nỗi đau buồn của mình với thế giới. Tình yêu và lòng thương xót”.

Wilson, người thành lập ban nhạc The Beach Boys.

Wilson, người thành lập ban nhạc The Beach Boys cùng với hai anh em Carl và Dennis, anh họ Mike Love và bạn học Al Jardine, đã viết nên những tác phẩm kinh điển vượt thời gian như “Surfin’ USA”, “In My Room”, “God Only Knows”, “Caroline, No”, “California Girls”, “Wouldn’t It Be Nice” và “Good Vibrations”. Ông là người đứng sau thành công của Pet Sounds, album được coi là vĩ đại nhất của kỷ nguyên nhạc rock những năm 60 và được chính Paul McCartney công nhận là có ảnh hưởng đến các tác phẩm vĩ đại của The Beatles.

Nhiều nghê sĩ nổi tiếng thế giới tưởng nhớ Brian Wilson

Các ngôi sao đang thương tiếc cái chết của Brian Wilson sau khi có thông báo vào thứ Tư rằng ông đã qua đời. Ngay sau khi tin tức này được công bố, nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng chia buồn trên các trang mạng xã hội.

Elton John đã lên Instagram vào ngày 11/6 và gọi Wilson là “người có ảnh hưởng lớn nhất đến phong cách sáng tác của tôi từ trước đến nay”.

Elton John nói, Brian Wilson là một thiên tài âm nhạc và là người cách mạng trong âm nhạc.

Elton John chia sẻ: “Brian Wilson luôn rất tốt với tôi kể từ ngày tôi gặp anh ấy. Anh ấy đã hát ‘Someone Saved My Life Tonight’ tại một buổi hòa nhạc tưởng nhớ vào năm 2003 và đó là một khoảnh khắc phi thường đối với tôi. Tôi đã chơi trong các bản thu âm solo của anh ấy, anh ấy đã hát trong album của tôi, The Union, và thậm chí còn biểu diễn cho Quỹ AIDS của tôi. Anh ấy là một thiên tài âm nhạc và là người cách mạng trong âm nhạc. Anh ấy đã thay đổi các cột mốc khi nói đến việc sáng tác bài hát và định hình âm nhạc mãi mãi. Một người khổng lồ thực sự”.

“Hôm nay nghe tin buồn về Brian và nghĩ về tất cả những năm tháng tôi đã lắng nghe anh ấy và ngưỡng mộ tài năng của anh ấy. Hãy yên nghỉ nhé Brian thân yêu”, Bob Dylan viết.

Brian không chỉ là một thiên tài âm nhạc mà còn là một người đàn ông nhẹ nhàng, sâu sắc, hài hước, phức tạp và đẹp đẽ.

John Stamos, người đã biểu diễn cùng The Beach Boys, bao gồm cả lần xuất hiện của họ trong bộ phim hài ăn khách Full House, đã chia sẻ một lời tri ân trên Instagram: “Brian Wilson không chỉ là nhạc nền cho cuộc đời tôi… Thật khó để diễn tả thành lời ý nghĩa của việc được đứng bên cạnh anh ấy, cười cùng anh ấy, chơi nhạc cùng anh ấy. Brian không chỉ là một thiên tài âm nhạc, anh ấy còn là một người đàn ông nhẹ nhàng, sâu sắc, hài hước, phức tạp và đẹp đẽ. Anh ấy nghe được những điều mà không ai khác có thể nghe được. Anh ấy cảm nhận mọi thứ sâu sắc hơn hầu hết chúng ta. Và bằng cách nào đó, anh ấy đã biến tất cả những điều đó thành âm nhạc bao trùm cả thế giới và khiến tất cả chúng ta cảm thấy bớt cô đơn hơn”.

John Cusack, người đóng vai Wilson trong bộ phim tiểu sử "Love & Mercy", đã nói trong một tuyên bố với The Hollywood Reporter, “Người nhạc trưởng đã qua đời, Brian là một trái tim rộng mở và một đôi tai lắng nghe như các thiên thần”.

Đạo diễn "Love & Mercy" Bill Pohlad nói: “Brian là một thiên tài thực sự và tôi rất vinh dự khi được biết anh ấy một chút trong quá trình thực hiện "Love & Mercy". Thật là một nghệ sĩ phi thường! Tôi sẽ nhớ sự hiện diện của anh ấy trên trái đất này. Rất nhiều bài hát của anh ấy hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi nghĩ về anh ấy”.

The Beach Boys: “Anh ấy, Brian Wilson là linh hồn của âm thanh của chúng tôi”.

Nancy Sinatra chia sẻ trên Instagram: “Âm nhạc quý giá của anh ấy sẽ sống mãi khi anh ấy du hành qua Vũ trụ và xa hơn nữa. Chúa phù hộ anh, Brian ngọt ngào. Một trong những điều thú vị nhất trong cuộc đời tôi là được hát 'California Girls' cùng Brian.”

The Beach Boys đã chia sẻ một lời tri ân trên Instagram: “Brian Wilson không chỉ là trái tim của The Beach Boys, anh ấy là linh hồn của âm thanh của chúng tôi. Những giai điệu anh ấy, mơ ước và cảm xúc anh ấy truyền vào từng nốt nhạc đã thay đổi tiến trình âm nhạc mãi mãi. Tài năng vô song và tinh thần độc đáo của anh ấy đã tạo nên nhạc nền cho rất nhiều cuộc đời trên thế giới, bao gồm cả cuộc đời chúng tôi. Cùng nhau, chúng tôi đã mang đến cho thế giới sự lạc quan, niềm vui và cảm giác tự do, âm nhạc khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, khiến họ tin vào những khả năng vô tận”.