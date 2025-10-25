Brentford – Liverpool: Cần một chiến thắng

Đoàn quân của HLV Arne Slot đang đánh mất phong độ nghiêm trọng khi để thua liên tiếp 4 trận, trong đó có 3 trận ở Ngoại hạng Anh và thua Galatasaray 0-1 ở đấu trường Champions League. Chuỗi 4 thất bại này khiến CĐV Liverpool đứng ngồi không yên khi nhìn các đối thủ kình địch ngày càng bỏ xa đội bóng của mình. Bây giờ, Liverpool cần một chiến thắng trước Brentford ở vòng 9 Premier League

Khởi đầu chuỗi thất bại của Liverpool là trận thua 1-2 trước Crystal Palace ở những phút cuối, tiếp đến là thua 0-1 trước Galatasaray. Chưa dừng lại ở đó, The Kop tiếp tục để thua Chelsea 2-1 và gần nhất là MU với cùng tỷ số.

Từ đội bóng từng bỏ xa Arsenal và Man City trên bảng xếp hạng Premier League, hiện tại Liverpool lại tụt lại phía sau, bị Pháo thủ nới rộng khoảng cách lên 5 điểm, còn Man City hơn 1 điểm.