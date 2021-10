Brendan Fraser gia nhập vũ trụ điện ảnh DC, đóng vai phản diện trong ‘Batgirl’

Giám đốc DC Films, Walter Hamada trước đó đã gợi ý rằng bộ phim đang được phát hành thông qua dịch vụ phát trực tuyến vì Batgirl là một "nhân vật rủi ro hơn" và như thế có nghĩa là bộ phim có thể sẽ thất bại tại phòng vé.

Ông cũng giải thích rằng hãng phim đang tìm cách tạo ra các phần phụ của HBO TV cho tất cả các bộ phim sắp tới của họ vì nó giúp giải thích các dự án không có tính liên tục với các bộ phim khác.

Batgirl đánh dấu sự trở lại một cách bận rộn của Brendan Fraser với tư cách là diễn viên. Anh hiện đang lồng tiếng cho một nhân vật trong series siêu anh hùng Doom Patrol của HBO Max.

Gần đây nhất, Brendan Fraser có một vai trong bộ phim của đạo diễn Darren Aronofsky được chuyển thể từ vở kịch The Whale của Samuel D Hunter, kể về một người ẩn dật béo phì. Ngoài ra, Brendan Fraser còn xuất hiện cùng với Leonardo DiCaprio và Robert De Niro trong Killers of the Flower Moon của Martin Scorsese.