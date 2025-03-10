Bready đóng cửa sau 21 năm: Lời chia tay lặng lẽ của ký ức Sài Gòn

Đáng chú ý, Bready không triển khai bất kỳ chương trình khuyến mãi hay giảm giá nào trước khi ngừng hoạt động, khác hẳn xu hướng “tri ân cuối cùng” của nhiều thương hiệu ẩm thực gần đây.

Ngày 1/10, trang Fanpage chính thức của Bready với hơn 26.000 người theo dõi đăng tải thông báo “Khép lại hành trình 21 năm” đầy cảm xúc, đồng thời cập nhật trạng thái cửa hàng thành “đóng cửa vĩnh viễn”.

Thông báo khép cửa tuy lặng lẽ nhưng nhanh chóng thu hút gần 400 lượt bày tỏ cảm xúc cùng hàng trăm bình luận tiếc nuối. Nhiều khách hàng gọi Bready là “một thương hiệu ẩm thực một thời của TP.HCM”, nơi gắn với ký ức thanh xuân của họ.

Trước khi dừng hoạt động, Bready – Bánh mì tươi chỉ còn duy trì một cửa hàng duy nhất tại số 62 Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định). Trong quá khứ, thương hiệu từng mở rộng mạng lưới tại nhiều tuyến phố sầm uất như Bà Huyện Thanh Quan, Võ Văn Tần, Kỳ Đồng và Nguyễn Thị Minh Khai.

Từ ý tưởng của một bác sĩ đến làn sóng mới cho bánh mì Việt