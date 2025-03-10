Bready đóng cửa sau 21 năm: Lời chia tay lặng lẽ của ký ức Sài Gòn

Khép lại hành trình 21 năm
Ngày 1/10, trang Fanpage chính thức của Bready với hơn 26.000 người theo dõi đăng tải thông báo “Khép lại hành trình 21 năm” đầy cảm xúc, đồng thời cập nhật trạng thái cửa hàng thành “đóng cửa vĩnh viễn”.
Đáng chú ý, Bready không triển khai bất kỳ chương trình khuyến mãi hay giảm giá nào trước khi ngừng hoạt động, khác hẳn xu hướng “tri ân cuối cùng” của nhiều thương hiệu ẩm thực gần đây.
Thông báo khép cửa tuy lặng lẽ nhưng nhanh chóng thu hút gần 400 lượt bày tỏ cảm xúc cùng hàng trăm bình luận tiếc nuối. Nhiều khách hàng gọi Bready là “một thương hiệu ẩm thực một thời của TP.HCM”, nơi gắn với ký ức thanh xuân của họ.
Trước khi dừng hoạt động, Bready – Bánh mì tươi chỉ còn duy trì một cửa hàng duy nhất tại số 62 Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định). Trong quá khứ, thương hiệu từng mở rộng mạng lưới tại nhiều tuyến phố sầm uất như Bà Huyện Thanh Quan, Võ Văn Tần, Kỳ Đồng và Nguyễn Thị Minh Khai.
Từ ý tưởng của một bác sĩ đến làn sóng mới cho bánh mì Việt
Bready – Bánh mì tươi được thành lập năm 2004 bởi bác sĩ Trần Quang Vinh. Lấy cảm hứng từ mô hình thức ăn nhanh và dịch vụ chuyên nghiệp của các thương hiệu quốc tế, ông Vinh ấp ủ ý tưởng xây dựng mô hình tương tự cho người Việt, bắt đầu với sản phẩm bánh mì.
Bánh mì của Bready được chế biến theo công thức “bánh mì tươi”, chú trọng độ mềm xốp, thơm ngon. Xuất thân là bác sĩ, ông Vinh luôn đặt yếu tố dinh dưỡng và chất lượng sản phẩm lên hàng đầu trong suốt quá trình kinh doanh.
Các chuyên gia ngành ẩm thực đánh giá sự xuất hiện của Bready từ những năm 2000 đã “đánh dấu một làn sóng mới cho bánh mì Việt”. Thương hiệu góp phần đưa ổ bánh mì từ xe đẩy vỉa hè vào không gian bán hàng sạch sẽ, hiện đại với lò nướng công nghiệp. Bready chọn hướng đi riêng: giữ “linh hồn ẩm thực Việt” nhưng pha hơi hướng phương Tây qua sản phẩm “burger đĩa bay”.
Ký ức không đủ sức thắng sự đổi mới?
Dù gắn liền với nhiều ký ức, các chuyên gia F&B nhận định việc Bready dừng hoạt động xuất phát từ thiếu đổi mới trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng.
Thị trường ẩm thực hiện nay chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt, sản phẩm liên tục biến chuyển. Trong khi đó, Bready vẫn trung thành với hai dòng sản phẩm chủ lực là bánh mì tươi và burger đĩa bay, khiến sức hút dần suy giảm.
Việc Bready – Bánh mì tươi đóng cửa là minh chứng rằng ngay cả một thương hiệu lâu đời, giàu kỷ niệm cũng khó tồn tại bền vững nếu không kịp thời thích ứng, đổi mới sản phẩm và mô hình kinh doanh trong ngành ẩm thực đầy biến động của TP.HCM.