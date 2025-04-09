Brazil hạ Pháp sau trận cầu mãn nhãn, vào bán kết bóng chuyền thế giới

Thiên Bình| 04/09/2025 21:01

Brazil và Pháp tạo nên trận tứ kết nghẹt thở tại giải bóng chuyền nữ thế giới 2025, nhưng bản lĩnh vượt trội giúp Brazil thắng 3-0, giành vé vào bán kết đầy thuyết phục.

Ngay từ set đầu, Pháp thi đấu đầy quyết tâm với sự xuất sắc của chủ công Cazaute, người ghi tới 18 điểm, cùng đối chuyền Ndiaye liên tục khai thác hàng thủ đối phương.

Niềm vui của các cô gái Brazil - Ảnh: Volleyball World

Tuy nhiên, Brazil bản lĩnh hơn, với Bergmann ghi 17 điểm, giúp đội bóng Nam Mỹ thắng sát nút 27-25.

Sang set hai, Pháp tiếp tục gây khó khăn nhờ sự bùng nổ của Rotar với 10 điểm ghi được. Nhưng sự đa dạng trong lối đánh cùng phong độ chói sáng của đội trưởng Gabi (13 điểm) giúp Brazil duy trì áp lực, giành chiến thắng nghẹt thở 33-31.

Pháp ngậm ngùi dừng bước ở tứ kết - Ảnh: Volleyball World

Bước sang set ba, Pháp suy giảm tinh thần rõ rệt sau khi bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số. Brazil tận dụng triệt để, với Rosamaria ghi 12 điểm, Diana đóng góp 6 điểm, còn Julia có thêm 10 điểm. Lối chơi toàn diện giúp Brazil kiểm soát hoàn toàn thế trận và khép lại bằng chiến thắng 25-19.

Với màn trình diễn thuyết phục, Brazil khẳng định vị thế ứng viên vô địch, trong khi Pháp dừng bước nhưng vẫn để lại dấu ấn bởi lối chơi quả cảm.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/brazil-ha-phap-sau-tran-cau-man-nhan-vao-ban-ket-bong-chuyen-the-gioi-2439341.html
