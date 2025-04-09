Brazil hạ Pháp sau trận cầu mãn nhãn, vào bán kết bóng chuyền thế giới

Sang set hai, Pháp tiếp tục gây khó khăn nhờ sự bùng nổ của Rotar với 10 điểm ghi được. Nhưng sự đa dạng trong lối đánh cùng phong độ chói sáng của đội trưởng Gabi (13 điểm) giúp Brazil duy trì áp lực, giành chiến thắng nghẹt thở 33-31.

Bước sang set ba, Pháp suy giảm tinh thần rõ rệt sau khi bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số. Brazil tận dụng triệt để, với Rosamaria ghi 12 điểm, Diana đóng góp 6 điểm, còn Julia có thêm 10 điểm. Lối chơi toàn diện giúp Brazil kiểm soát hoàn toàn thế trận và khép lại bằng chiến thắng 25-19.

Với màn trình diễn thuyết phục, Brazil khẳng định vị thế ứng viên vô địch, trong khi Pháp dừng bước nhưng vẫn để lại dấu ấn bởi lối chơi quả cảm.