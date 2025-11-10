Brad Pitt và tình trẻ dọn về chung nhà

Theo trang People dẫn nguồn tin giấu tên ngày 10-10 (giờ địa phương) cho biết cuộc tình giữa Brad Pitt và nhà thiết kế trang sức đã tiến thêm một bước. Cả hai đã đến thời điểm "góp gạo thổi cơm chung".

"Brad Pitt luôn đưa Ines de Ramon vào mọi lịch trình của anh ấy. Khi về nhà, họ chỉ thư giãn cùng nhau. Họ đang thực sự biến nhà thành tổ ấm" – nguồn tin tiết lộ.

Brad Pitt và Ines de Ramon được đồn đoán hẹn hò từ năm 2022. Họ công khai xuất hiện trên thảm đỏ lần đầu vào năm 2024, tại Liên hoan phim Venice. Năm nay, Ines de Ramon đồng hành cùng bạn trai trong phần lớn lịch trình quảng bá phim "F1" do Brad Pitt đóng chính.