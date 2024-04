Brad Pitt quyết tâm 'chiến đến cùng' với vợ cũ, ước mơ hàn gắn với các con

Nguồn tin của US Weekly tiết lộ Brad không qua lại hay nói chuyện với Maddox và Pax Thiên. Tình trạng giữa Brad và con trai lớn gốc Campuchia trở nên căng thẳng kể từ vụ xô xát được cho là xảy ra trên máy bay vào năm 2016.

Từ thời điểm Angelina Jolie đệ đơn ly hôn, tài tử sinh năm 1963 không còn xuất hiện chung khung hình với bất kỳ người con nào. Tạp chí OK! cho biết Brad không muốn bị chụp ảnh nên thường sắp xếp những cuộc hẹn tại các địa điểm riêng tư.



Gia đình từng hạnh phúc của Brad Pitt và Angelina Jolie (Ảnh: People).

Khác với 3 người con nuôi, Brad Pitt vẫn có quan hệ thân thiết với các con ruột. Nguồn tin của People cũng xác nhận điều này: "Brad Pitt ăn tối với ba con út khi chúng ở Los Angeles. Vì bọn trẻ giờ đã lớn, chúng có cuộc sống và bạn bè riêng. Dẫu vậy, Brad vẫn có mối quan hệ khá tốt với chúng".

Gần đây, con gái ruột của cặp đôi, Shiloh, sắp tròn 18 tuổi, được cho là bày tỏ mong muốn được chuyển về sống cùng bố khi cô bé đủ tuổi trưởng thành.

Sau khi ly hôn, Brad Pitt quyết tâm bỏ rượu, thuốc lá. Nam diễn viên thừa nhận từng trải qua nhiều năm mắc chứng trầm cảm cấp độ nhẹ nhưng anh vẫn cố vượt qua để có thể sống tốt, theo đuổi đam mê diễn xuất.

Sự nghiệp của Brad Pitt ngày một thành công. Thành tựu lớn nhất đối với anh là giải Oscar dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 2020 nhờ vai diễn trong Once Upon a Time… in Hollywood.

Trước đó, anh từng 5 lần hụt tượng vàng danh giá. Không chỉ đóng phim, Brad Pitt còn "mát tay" trong vai trò nhà sản xuất phim.

Ở tuổi 61, Brad Pitt được khen lão hóa ngược, ngày càng quyến rũ và thành đạt. Về đời tư, Brad Pitt bắt đầu hẹn hò với mỹ nhân kém 27 tuổi Ines de Ramon, vợ cũ tài tử Paul Wesley, vào năm 2022. Họ đã dọn về sống chung nhưng chưa tính chuyện kết hôn.



Brad Pitt đang hẹn hò với bạn gái kém 27 tuổi Ines de Ramon (ẢnH: Newsen).

