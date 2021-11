Boygroup của HYBE được Knet miêu tả 'có sự nghiệp tuyệt vời nhất Kpop', cứ ngỡ là khen nhưng hóa ra lại là mỉa mai cực gắt

- "Đúng quá rồi còn gì, chẳng có lý do gì để phản bác luôn đấy. Trong vụ Itaewon thì ngoại trừ Mingyu ra, tất cả những người còn lại đều bị chỉ trích lên bờ xuống ruộng. Rồi tới vụ làm ra tác phẩm coi thường phụ nữ cũng bị bỏ qua dễ dàng và nhanh chóng ㅎㅎ Lúc nào cũng được bao che bằng những câu chuyện hài hước, ghen tị thật đấy ^^"

Sau vụ việc mới nhất của DK , netizen Hàn cũng chỉ ra một sự thật rằng SEVENTEEN đã từng có khá nhiều thành viên dính phốt nghiêm trọng, tiêu biểu có thể kể đến Wonwoo (bình luận ác ý, nói xấu tiền bối) hay Mingyu (nghi vấn bắt nạt bạn học, coi thường phụ nữ),.... Tuy nhiên kỳ lạ thay, so với những idol vướng scandal khác, các thành viên SEVENTEEN luôn được "cho qua" rất dễ dàng, thậm chí vẫn tiếp tục hoạt động và liên tục gặt hái thành tích triệu bản mà không cần phải nghỉ ngơi tự kiểm điểm.

- "Điên thật rồi. Đó là lý do tại sao giá nhà ở Seoul lại tăng lên chóng mặt đến vậy đấy"

- "Quá khứ bình luận ác ý nói xấu tiền bối của Wonwoo đúng là huyền thoại mà... Nếu đổi lại là idol nam nào đó có độ nhận diện công chúng cao mà làm như vậy chắc sẽ bị tế đến mức rời ngành mất"

- "Đối với công chúng thì hình ảnh của SEVENTEEN = Boo Seungkwan hài hước. Chỉ vậy thôi"

- "Trường hợp của SEVENTEEN có vẻ khá giống với Super Junior (dù là so với Super Junior thì có hơi quá đáng một chút). Có nhiều thành viên dính phốt lớn nhưng nhờ mấy vụ hài hước nên cuối cùng cũng được cho qua luôn"

- "Fan SEVENTEEN lúc nào cũng bảo nhóm là sự lựa chọn của non-fan nhưng thực sự thì non-fan còn chẳng biết mấy cậu này là ai. Không một ai quan tâm cả"

- "Nói thật nhé, có được bao nhiêu người không phải fan Kpop mà biết hết tên của các thành viên SEVENTEEN chứ..."

Trong khi đó, SEVENTEENvừa trở lại với mini album thứ 9 "Attacca" và ca khúc chủ đề "Rock with you" vào ngày 22 tháng 10. Chỉ trong tuần đầu tiên, "Attacca" đã tẩu tán được 1.335.862 bản, trở thành album có doanh số tuần đầu cao thứ 3 trên Hanteo trong năm 2021 chỉ sau "Butter" của BTS và "Your Choice" của chính họ.