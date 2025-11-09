Bóp phanh xe máy thế nào cho an toàn, tránh bị 'vồ ếch'?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một cô gái đi xe máy tay ga, khi tránh ô tô từ trong ngõ đi ra đã phải phanh gấp, mất lái và ngã sõng soài xuống đường. Sự việc diễn ra chiều 7/9 trên đường Bưởi (Hà Nội), được camera hành trình của một ô tô đi bên cạnh ghi lại.

(Nguồn video: Daniel Phan/Otofun)

Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đi xe tay ga vượt xe tải thì bất ngờ gặp xe máy từ trong ngõ lao ra. Do bóp phanh gấp, cô ngã xuống đường và bị xe tải cán trúng, gây thương tích. Vụ việc xảy ra ngày 14/7 tại Bình Giang (Hải Phòng), được camera hành trình ghi lại.

(Nguồn video: OFFB)

Trên thực tế, những tình huống “tự ngã trước khi va chạm” như những trường hợp cô gái đi xe máy nói trên không hề hiếm gặp. Nhiều vụ tai nạn xảy ra khi người đi xe máy do giật mình, phanh gấp rồi mất lái, dẫn đến ngã ngay trước đầu ô tô hoặc va chạm với phương tiện khác. Hậu quả có thể rất nặng nề, từ xước xát, hỏng xe cho tới những thương vong đáng tiếc.