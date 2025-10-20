'Bông hồng thép' Nguyễn Thị Bình và lời dặn của Bác Hồ trước đàm phán Paris

Vừa thấy bóng dáng 3 nữ nhà báo của VietNamNet bước vào phòng, bà liền hỏi thăm tên tuổi, công việc của từng người. Khi biết cả 3 chị em đều làm ở mảng Chính trị, bà tấm tắc nói: "Như vậy là rất tốt. Phụ nữ phải làm được nhiều việc quan trọng". Rồi bà nói muốn đọc báo VietNamNet xem có tin tức gì.

Chúng tôi mở máy tính. Ngón tay nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chậm rãi di chuột, mở mục Chính trị, rồi đến mục Quốc tế trên báo điện tử VietNamNet, ánh nhìn dừng lại ở dòng tin về xung đột Nga - Ukraine.

Bà khẽ nói, như nói với chính mình nhưng vang lên đủ để chúng tôi nghe: “Hai nước cần chấm dứt xung đột vì như thế hao phí và tổn thất nhiều lắm. Làm sao không để người dân hai nước bị ảnh hưởng”.

Một người phụ nữ đã bước vào tuổi xưa nay hiếm, từng đối diện với những cuộc đấu trí quyết liệt trên bàn đàm phán quốc tế, giờ vẫn thẳng thắn, nhạy bén trước thời cuộc.

Đọc báo trong nước và quốc tế là thói quen hàng ngày của "Madame Bình" dù bà đã ở tuổi 98

Bà kể, mắt bà đã kém, lưng đau, khớp xương cũng đau. “Đó là quy luật rồi, không thể nào cưỡng nổi. May mắn là năm nay, dịp 30/4 và 2/9, tôi vẫn tham gia một số hoạt động được”, bà nói với chất giọng ấm, đanh và rành mạch từng tiếng.

Sức yếu đi nhưng ngày nào bà cũng cố gắng tập thể dục. Thói quen ấy như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời kiên trì, bền bỉ, không khuất phục trước khó khăn.

Cũng như người chồng quá cố, yêu thích thể thao, bà thích bóng rổ, từng tham gia thi đấu giữa các trường. Còn bơi thì bà “siêu giỏi”, như lời con dâu bà chia sẻ: “Bơi ngửa, bơi ếch, bơi sải…, bà đều bơi đẹp lắm. 85 tuổi bà vẫn bơi ở biển”.

Một đời hoạt động chính trị, nhưng những chi tiết đời thường này làm nên một Nguyễn Thị Bình rất “đời”, vừa mềm mại, vừa cứng cỏi.

