'Bông hồng lai' Đào Tử nổi bật giữa dàn 'em xinh'

Đào Tử từng tham gia nhiều chương trình giải trí ở Đài Loan và Trung Quốc như Dingge Generation DD52, The Voice of China mùa3... Cô nàng không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn, gương mặt lai dễ thương mà còn bởi phong cách biểu diễn chuyên nghiệp. Tại cuộc thi The Voice of China, Đào Tử từng nhận được lời khen từ ca sĩ Dương Thừa Lâm.