'Bóng hồng' đầu tiên đội Wowy tại Rap Việt cà khịa Jack 5 triệu?

Tập 3 Rap Việtmùa 2 lên sóng vào tối 30/10 ngập tràn những điều bất ngờ và khó đoán, đặc biệt với sự xuất hiện của dàn thí sinh chất lượng đại diện của cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Tuy nhiên, điểm nhấn của đêm Chinh phục tối qua thuộc về J Jade (Đặng Thiên Minh), nàng rapper xinh đẹp cá tính từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Dù là thí sinh nữ hiếm hoi của chương trình thế nhưng tài năng của cô nàng quả thực không phải dạng vừa khi đã mang đến một bản rap đầy cảm động lấy cảm hứng từ chính mẹ của mình, flow của J Jade cũng được đánh giá rất khác lạ.