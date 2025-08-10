Bông giờ làm thơm nồi cá, làm đẹp tô canh

Từ 15/7 đến 15/8 Âm lịch hằng năm, khi có cơn mưa làm mềm đất, là bông giờ nở ra. Có cái hay là từ đất mọc lên bông, nhìn giống như mặt đất trổ bông (có người cho rằng, bông này mọc thành giề giống như giề đất cày nên trước đây gọi bông giề, tiếng xứ Nẫu đọc trại thành giờ).

Bông giờ trổ 3 màu, phía dưới chân màu trắng, phần trên màu tím đậm, “ẵm theo bên hông” là nhụy màu vàng. Cũng giống như bông nhụy có cánh nhỏ, giữa nhụy đâm lên một cây to bằng chân nhang màu vàng.

Làm đẹp tô canh﻿

Bông giờ đội lá ủ mọc giữa lùm bàn chải, đám gai quýt; mọc trên đất sạn cốm. Bông giờ có mùi hương rất đặc biệt, “trộn lại” giữa nhiều loại mùi thơm: một chút mùi nghệ, một nửa mùi gừng, hăng hăng mùi sả. Bông giờ nấu canh tập tàng, bầu, bí, mướp, mùng tơi, rau dền cơm, lá bát, bồ ngót...

Mua bán bông giờ ở chợ phường Tuy Hòa (Đắk Lắk)

Chị Nguyễn Thị Sương, giáo viên ở xã Xuân Phước (phía đông Đắk Lắk) cho hay: Mùa bông giờ, ở xứ Nẫu Phú Yên từ chợ phường đến chợ xã, chợ trên núi xuống chợ dưới ruộng đều bán bông giờ. Giá bán 5.000 đồng/lạng lựa (nghĩa là lựa từng cái), 4.000 đồng/lạng hốt (hốt trong nắm tay đem cân sa cạ). Má tôi năm nay 86 tuổi, đến mùa bông giờ, có lần tôi bận đến trường, má qua gửi hàng xóm đi chợ mua nắm bông giờ về nấu canh. Nấu nồi nước sôi, cho cá vào, chờ sôi lên lần nữa rồi thả các loại rau vào, nêm nếm vừa ăn, thả bông giờ vào nồi để sôi “ba dội” rồi tắt bếp. Múc tô canh theo kiểu 3 cái 2 nước, tức là cái nhiều hơn nhô lên cao như cù lao hiện ra màu tím bông giờ “làm đẹp” tô canh.

Bông giờ làm đẹp tô canh

Còn ông Mạnh Minh Tâm, nguyên cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Yên trước đây cho hay: Quê tôi ở xã miền núi Đồng Xuân, bông giờ mọc gần hàng bồ ngót, quanh bụi duối, chui vô bờ rào. Mùa này có mưa dông tranh thủ đội mưa, nhanh tay hái để tránh cát nhảy vào bông. Trong các loại rau nấu canh hay nêm canh thì không có rau nào thơm lại bông giờ. Không chỉ nấu canh ngọt mà nấu nồi canh chua nêm bông giờ, “thơm trong nồi thơm ra”. Nồi canh rau dân dã tập tàng thơm ngát tình quê, ăn mát ruột.

Làm thơm nồi cá﻿

Bông giờ làm đẹp tô canh, lá bông giờ làm thơm nồi cá. Khi bông nở sắp tàn rồi mới thấy lá. Và khi lá lên xanh thì bông tàn.

Lá bông giờ đem kho cá sông là cá lúi, cá diếc. Kho cá hơi già lửa có phần cháy xém, bông giờ bắt vị cháy ngào lại trong nồi thấm con cá. Mở ngoặc là kho đậy nắp vung mới thấm mùi thơm. Lá bông giờ “bà con” với giống nghệ, có vị the họ gừng nên khử mùi tanh của cá. Không cần “siêu đầu bếp”, bàn tay làm ruộng về kho cá vẫn ngon.

Rổ bông giờ đem nấu canh tập tàng

Ăn bông còn lại lá non, sau đó trụi lá khô, củ nằm ngủ dưới đất, đúng một năm sau mọc lên bông. Mà còn lạ nữa, chỉ một lần trồng là sau một năm, củ “nằm ngủ” dưới lớp đất mọc lên nhiều bông.

Chị Nguyễn Minh Anh, ở Khánh Hòa tâm sự trên mạng xã hội: "Tháng 8 âm lịch ở quê tui mùa bông giờ nở. Loại bông đặc trưng của người Phú Yên. Sáng nay chậu bông giờ nở được chỉ có 1 bông. Kỷ niệm của mẹ mang từ quê vào cho con gái trồng đã hơn 10 năm rồi, giờ mẹ đã đi xa kỷ niệm thì còn lại".

Bán bông giờ ở chợ xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk)

Chị Lê Mỹ Thạnh, ở Lâm Đồng, chia sẻ: Quê mình (xã Sơn Thành, Đắk Lắk) cứ vào thu thì loài hoa này tái sinh sau một năm ngủ yên dưới lòng đất.

Bông giờ mang một vẻ đẹp độc lạ, mộc mạc và thân thương. Bông giờ mang hình ảnh quê nhà, mỗi khi đi xa nhớ mùi vị của nó thơm lừng gian bếp trong cái trã đất kho cá sông dằn thêm một nắm tiêu đen... hay nồi canh tập tàng góp vội mớ rau trong vườn…