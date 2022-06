Bỗng dưng không ngửi được mùi báo hiệu bệnh gì?

Triệu chứng mất ngửi cũng có thể xuất hiện ở người mắc hội chứng Sjogren. Bệnh tự miễn Sjogren là một rối loạn tự miễn dịch do rối loạn chức năng của các tuyến ngoại tiết trên cơ thể.

Mất ngửi cũng có thể do một số loại thuốc như thuốc kháng sinh, kháng histamine, chống trầm cảm, rối loạn lo âu, thuốc chống co giật...

Những bệnh nhân chấn thương sọ não tổn thương vùng não tiếp nhận mũi hoặc tổn thương dây thần kinh ngửi (dây khứu giác - dây thần kinh sọ số I) cũng bị mất ngửi. Các bệnh nhân bị u não nếu bị tổn thương vùng não phân tích mùi cũng sẽ mất ngửi.

Chứng mất ngửi được điều trị như thế nào?

Việc điều trị chứng mất ngửi tùy thuộc vào nguyên nhân. Hiện tại vẫn chưa có cách chữa trị dứt điểm chứng mất ngửi bẩm sinh. Với các trường hợp mất ngửi mắc phải như mất ngửi do viêm mũi xoang, do polyp mũi, do thuốc…, khứu giác của bạn sẽ hồi phục khi các nguyên nhân này được giải quyết.

Do đó, để đưa ra hướng điều trị thích hợp thì việc xác định nguyên nhân là rất quan trọng.

Để giảm nguy cơ bị mất ngửi, bạn nên điều trị sớm và đúng viêm mũi xoang, polyp mũi… Nên có ý thức tránh hóa chất và môi trường độc hại, đồng thời không hút thuốc lá.