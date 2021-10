'Bóng đè' chính thức ấn định ngày khởi chiếu và list những phim kinh dị sẽ ra rạp vào dịp cuối năm

Loạt phim Hollywood chiếm trọn màn ảnh

Khi các hệ thống rạp chiếu phim tại hầu hết các tỉnh thành đóng cửa từ đầu tháng 5 vừa qua, khán giả lỡ hẹn với rất nhiều bom tấn kinh dị Hollywood vốn sẽ được chiếu tại Việt Nam sớm hơn so với thị trường quê nhà.

Phần thứ ba của thương hiệu kinh dị đình đám The Conjuring với tên gọi The Conjuring: The devil made me do it (tựa Việt: The Conjuring: Ma xui quỷ khiến) sẽ mở màn cho sự trở lại của thể loại kinh dị tại phòng vé Việt vào 29/10 tới. Phần phim này tiếp tục theo chân cặp đôi ngoại cảm Ed (Patrick Wilson) và Lorraine Warren (Vera Farmiga) khám phá vụ án giết người đình đám nước Mỹ những năm 80, khi lần đầu tiên “quỷ ám” được sử dụng làm luận điệu biện hộ trước tòa.