Bóng đá Việt Nam đón nhận tin cực vui từ FIFA

Bóng đá Việt Nam đón nhận tin vui khi FIFA chính thức thông báo bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) làm thành viên Ủy ban Ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA nhiệm kỳ 2025-2029.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là thành viên Ủy ban Ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA.

Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng FIFA trong việc hoạch định chiến lược, tổ chức và điều hành các giải đấu quốc tế quan trọng như FIFA World Cup, FIFA U-20 World Cup, FIFA U-17 World Cup và các giải đấu thuộc hệ thống FIFA.

FIFA cho biết quyết định bổ nhiệm được Hội đồng FIFA thông qua tại phiên họp ngày 2/10/2025. Bên cạnh đó, VFF còn có 2 đại diện khác được bổ nhiệm tham gia vào các ban chuyên môn của FIFA. Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú trong Ban Y học FIFA và Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà trong Ban Bóng đá nữ FIFA.

Hiện nay, ông Trần Quốc Tuấn cũng đang đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của AFC và AFF, đồng thời là Ủy viên Ban tổ chức AFC Asian Cup nhiệm kỳ 2023-2027. Ngoài ra, ông Trần Quốc Tuấn được AFC tín nhiệm trao cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam Asiad 2026 tại Nagoya (Nhật Bản).