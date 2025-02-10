Bóng đá Malaysia run rẩy vì sự im lặng đáng sợ của FIFA

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm gần đây khi vụ việc liên quan đến việc FAM nộp hồ sơ cầu thủ nhập tịch bị FIFA kết luận có sai phạm đã khiến cả làng bóng nước này chấn động.

Tính đến thời điểm này, FAM vẫn chưa thể đưa ra một động thái chính thức nào, bởi Ủy ban kỷ luật của FIFA chưa ban hành văn bản đầy đủ về quyết định đình chỉ cũng như án phạt đã công bố hồi cuối tuần trước. Điều này đồng nghĩa với việc FAM dù có 10 ngày để kháng cáo nhưng vẫn chưa thể tiến hành thủ tục vì thiếu căn cứ pháp lý cụ thể từ phía cơ quan bóng đá cao nhất thế giới.

Ủy ban kỷ luật của FIFA tuần trước đã gây chấn động khi đưa ra án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỉ VND) dành cho FAM, đồng thời đình chỉ 7 cầu thủ quốc tế Malaysia với lý do “nộp tài liệu giả mạo trong hồ sơ đăng ký”. 7 cầu thủ bị treo giò bao gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Ngoài án phạt tập thể cho FAM, mỗi cầu thủ cũng bị phạt riêng 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm thi đấu trong vòng 12 tháng, có hiệu lực ngay lập tức.