Bóng đá Malaysia kháng cáo lệnh cấm gây chấn động của FIFA

Quyết định gây chấn động của FIFA đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển Malaysia và đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch lẫn quy trình nhập tịch của các cầu thủ ngoại quốc trong chương trình “cầu thủ di sản” được FAM triển khai từ năm ngoái.

Ủy ban kỷ luật của FIFA sau cuộc điều tra đã kết luận FAM đã vi phạm Điều 22 của bộ luật kỷ luật FIFA, cụ thể là liên quan đến hành vi giả mạo và gian lận. Theo kết quả được công bố, bảy cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Imanol Machuca bị phát hiện đã sử dụng giấy tờ giả để chứng minh tư cách hợp lệ thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Hình phạt đưa ra là mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 CHF (franc Thụy Sĩ) và chịu án treo giò 12 tháng, tức không được tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá trong khoảng thời gian này. Cùng với đó, FAM bị phạt tổng cộng 350.000 CHF và đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 ở hai trận vòng loại Asian Cup gần nhất, bao gồm trận thắng đậm Việt Nam 4-0 hồi tháng 6.

Bóng đá Malaysia đang đối mặt với lệnh trừng phạt nặng nề của FIFA nếu họ không thể kháng cáo thành công trong 10 ngày tới. Ảnh: CCT.

Điều đáng nói, theo phía FAM, toàn bộ giấy tờ liên quan đến các cầu thủ này, từ giấy khai sinh, hồ sơ gia đình cho tới bản tuyên thệ, đều đã được FIFA thẩm định và chấp thuận trước khi họ ra sân trong màu áo Malaysia. Quyền chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, nhấn mạnh rằng liên đoàn đã tuân thủ đúng quy trình và hành động với sự minh bạch tối đa.