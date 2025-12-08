Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 4 tại giải U21 thế giới

Thiên Bình| 12/08/2025 17:09

U21 Việt Nam dù cất giữ các trụ cột vẫn có được chiến thắng 3-1 trước U21 Puerto Rico ở trận đấu cuối vòng bảng giải bóng chuyền nữ U21 thế giới, chiều ngày 12/8/2025.

Ở set 1, HLV Nguyễn Trọng Linh dù sử dụng nhiều cầu thủ dự bị nhưng tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Namvẫn áp đảo, giành thắng lợi 25-17 nhờ bộ ba tấn công Quỳnh Hương - Thùy Linh - Khánh Huyền.

Sang set 2, Việt Nam khởi đầu tốt nhưng bị dẫn 11-16 trước khi phụ công Như Anh vào sân và tạo đột biến, giúp lội ngược dòng thắng 25-21.

u21 bong chuyen viet nam Rico 1.jpg
ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam giành quyền vào vòng 1/8 giải U21 thế giới với 4 chiến thắng ở vòng bảng - Ảnh: Volleyball World

Set 3 diễn ra căng thẳng, điểm số bám đuổi sát sao, nhưng một vài pha xử lý lỗi ở thời khắc quyết định khiến Việt Nam thua 23-25.

Không để cơ hội trôi qua, các cô gái trẻ siết chặt hàng chắn và tấn công mạnh mẽ ở set 4. Dù Puerto Rico nỗ lực rút ngắn, Việt Nam vẫn giữ lợi thế và kết thúc 25-22, khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 3-1.

Đội bóngSET 1SET 2SET 3SET 4SET 5
U21 Việt Nam25252325
U21 Puerto Rico
17212522
bxh bong chuyen u21 viet nam.jpeg
Xếp hạng bảng A hiện tại
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-chuyen-nu-u21-viet-nam-vs-puerto-rico-u21-the-gioi-2025-2430986.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-chuyen-nu-u21-viet-nam-vs-puerto-rico-u21-the-gioi-2025-2430986.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Các môn thể thao khác
            Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 4 tại giải U21 thế giới
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO