Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 4 tại giải U21 thế giới

Ở set 1, HLV Nguyễn Trọng Linh dù sử dụng nhiều cầu thủ dự bị nhưng tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Namvẫn áp đảo, giành thắng lợi 25-17 nhờ bộ ba tấn công Quỳnh Hương - Thùy Linh - Khánh Huyền.
Sang set 2, Việt Nam khởi đầu tốt nhưng bị dẫn 11-16 trước khi phụ công Như Anh vào sân và tạo đột biến, giúp lội ngược dòng thắng 25-21.
Set 3 diễn ra căng thẳng, điểm số bám đuổi sát sao, nhưng một vài pha xử lý lỗi ở thời khắc quyết định khiến Việt Nam thua 23-25.
Không để cơ hội trôi qua, các cô gái trẻ siết chặt hàng chắn và tấn công mạnh mẽ ở set 4. Dù Puerto Rico nỗ lực rút ngắn, Việt Nam vẫn giữ lợi thế và kết thúc 25-22, khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 3-1.
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|U21 Việt Nam
|25
|25
|23
|25
|U21 Puerto Rico
|17
|21
|25
|22