Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 4 tại giải U21 thế giới

Set 3 diễn ra căng thẳng, điểm số bám đuổi sát sao, nhưng một vài pha xử lý lỗi ở thời khắc quyết định khiến Việt Nam thua 23-25.

Không để cơ hội trôi qua, các cô gái trẻ siết chặt hàng chắn và tấn công mạnh mẽ ở set 4. Dù Puerto Rico nỗ lực rút ngắn, Việt Nam vẫn giữ lợi thế và kết thúc 25-22, khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 3-1.

Đội bóng SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 U21 Việt Nam 25 25 23 25 U21 Puerto Rico

17 21 25 22