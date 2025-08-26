Bóng chuyền nữ Việt Nam: Có một Trần Thị Thanh Thúy phi thường

Điều làm cho Thanh Thúy đặc biệt hơn cả không chỉ nằm ở 17 điểm ghi được. Mỗi lần cô ăn điểm, tiếng hò reo của đồng đội lại vang dội hơn. Khi đội tuyển đánh mất nhịp, chính Thúy là người vỗ tay, hô to, khích lệ tinh thần. Vai trò đội trưởng của cô không chỉ là danh nghĩa: nó là biểu tượng của một thủ lĩnh biết nâng đỡ toàn đội bằng sự hiện diện, bằng năng lượng tích cực tỏa ra trong từng phút giây thi đấu.

Dĩ nhiên, thua 0-3 vẫn là một kết quả cách biệt. Nhưng bóng chuyền Việt Nam không tan rã trước sức ép. Trái lại, tinh thần chiến đấu được hun đúc, thể hiện qua những pha phòng thủ dũng cảm, những nỗ lực bật cao của lớp trẻ. Họ đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, và Thanh Thúy là ngọn cờ dẫn đường. Chính HLV Giulio Bregoli của Đức cũng dành lời khen cho đối thủ.

Thanh Thúy có trải nghiệm đặc biệt và trận đấu để đời. Ảnh: Volleyball World

Câu chuyện ngày 25/8 vì thế không chỉ dừng ở 17 điểm cá nhân. Đó là một thông điệp: Việt Nam có thể thua về thể hình, thua về kinh nghiệm, nhưng không bao giờ thua về tinh thần. Mỗi cú đập bóng của đội trưởng sinh năm 1997 chính là lời khẳng định: chúng ta đến với giải đấu lớn nhất hành tinh không phải để lót đường, mà để được công nhận, để buộc những đối thủ mạnh nhất cũng phải tôn trọng.

Trên đất Thái Lan, trước đối thủ Đức hùng mạnh, bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại về tỷ số. Nhưng trong mắt người hâm mộ, đặc biệt là qua hình ảnh Thanh Thúy, họ đã chiến thắng về tinh thần – chiến thắng của niềm tin, của sự gan góc và của khát vọng vươn tầm thế giới.