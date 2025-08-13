Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiếp tục thắng trận sau cú sốc

U21 Việt Nam mở màn trận gặp U21 Ai Cập đầy ấn tượng khi thắng set 1 với tỷ số 25-16. Bỏ lại áp lực tâm lý từ biến cố bị tướt vé vòng 1/8, các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh chơi đa dạng, tốc độ và khoa học, khiến lối đánh “dựng nóc” của Ai Cập chỉ gây khó khăn ở vài thời điểm.

Dù thiếu vắng chủ công Đặng Thị Hồng, nhưng Quỳnh Hương, Ánh Thảo và Phương Quỳnh vẫn tỏa sáng, tạo cách biệt an toàn.