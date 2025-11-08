Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thua ngược Argentina

Sang set 2, thế trận trở nên cân bằng hơn. U21 Argentina xốc lại tinh thần, thiết lập hàng chắn hiệu quả và giành chiến thắng 25-20 sau màn rượt đuổi nghẹt thở. Điểm nhấn thú vị là tiếng huýt sáo vang dội từ cầu thủ số 11 dự bị của Argentina.

Set 3 chứng kiến sự sa sút của U21 Việt Nam khi để thua nhanh 15-25. Kịch bản lặp lại trong set 4, vẫn với thế trận áp đảo của Argentina, khép lại với chiến thắng 25-15, ấn định tỷ số 3-1.

Dù để thua đội bóng mạnh đến từ nam Mỹ nhưng việc U21 Việt Nam thắng được một set cũng là bất ngờ đáng kể tại giải U21 thế giới năm nay.

Đội bóng SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 U21 Việt Nam 25 20 15 15 U21 Argentina

10 25 25 25