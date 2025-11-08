Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thua ngược Argentina

ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam không thể gây bất ngờ khi chịu thất bại 1-3 trước U21 Argentina, thuộc lượt trận thứ 4 VCK U21 thế giới, trưa ngày 11/8.

U21 Việt Nam mở màn ấn tượng trước U21 Argentina khi thắng set 1 với tỷ số 25-10, nhờ lối tấn công đa dạng và hàng chắn vững chắc. Đặc biệt, chủ công Đặng Thị Hồng liên tục ghi điểm ở mọi vị trí, giúp đội nhanh chóng bỏ xa đối thủ.

u21 bong chuyen viet nam 6.jpg
U21 Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Argentina - Ảnh: Volleyball World

Sang set 2, thế trận trở nên cân bằng hơn. U21 Argentina xốc lại tinh thần, thiết lập hàng chắn hiệu quả và giành chiến thắng 25-20 sau màn rượt đuổi nghẹt thở. Điểm nhấn thú vị là tiếng huýt sáo vang dội từ cầu thủ số 11 dự bị của Argentina.

Set 3 chứng kiến sự sa sút của U21 Việt Nam khi để thua nhanh 15-25. Kịch bản lặp lại trong set 4, vẫn với thế trận áp đảo của Argentina, khép lại với chiến thắng 25-15, ấn định tỷ số 3-1.

Dù để thua đội bóng mạnh đến từ nam Mỹ nhưng việc U21 Việt Nam thắng được một set cũng là bất ngờ đáng kể tại giải U21 thế giới năm nay.

Đội bóngSET 1SET 2SET 3SET 4SET 5
U21 Việt Nam25201515
U21 Argentina
10252525
bxh bong chuyen u21 viet nam.jpeg
Xếp hạng bảng A hiện tại
