Bóng chuyền nam Brazil ngược dòng hạ Trung Quốc ở giải thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nam Trung Quốc không được đánh giá cao, dù vẫn giữ vị thế nhất định ở châu Á.

Trước thềm Giải vô địch thế giới, họ đứng hạng 26, kém Brazil tới 23 bậc và bị xếp vào nhóm hạt giống thấp nhất. Chính vì vậy, thất bại 1-3 trước Brazil ở trận ra quân bảng H là điều không quá bất ngờ.