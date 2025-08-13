Bốn người liên quan vụ đột nhập biệt thự 140 tỷ của Brad Pitt bị bắt

Sau quá trình điều tra, 4 nghi phạm đã bị bắt và danh tính được công bố sau đó. Cảnh sát cho hay ban đầu họ không thể xác định ai sở hữu hay sống trong căn nhà cũng như không có thông tin về những món đồ bị đánh cắp.

Brad Pitt đã mua căn nhà này từ tháng 4/2023 với giá 5,5 triệu USD (khoảng 140 tỷ đồng), theo trang web về bất động sản Traded. Brad Pitt là một trong những nam diễn viên quyền lực và giàu có bậc nhất Hollywood. Theo Celebrity Net Worth, Brad Pitt hiện sở hữu khối tài sản lên tới 400 triệu USD.

Thời gian này Brad Pitt đang bận rộn quay phần tiếp theo của phim Once Upon a Time in Hollywood Los Angeles. Hiện đại diện của tài tử 62 tuổi chưa lên tiếng về vụ việc.