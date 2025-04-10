Bốn mẫu xe hybrid 'ăn xăng như ngửi' sắp ra mắt khách Việt trong 2 tuần tới

Xe xăng lai điện (hybrid) ngày càng phổ biến và được người tiêu dùng đón nhận.

Trong tháng 10, thị trường ô tô trong nước có đã chốt lịch 4 mẫu xe hybrid chính thức ra mắt khách Việt. Dưới đây là các thông tin cơ bản về 4 mẫu xe này:

Mercedes-Benz E-Class 2025

Mercedes-Benz Việt Nam vừa xác nhận đã lên lịch ra mắt dòng sedan hạng sang cỡ trung E-Class 2025 mới vào ngày 16/10 tới tại Hà Nội.

Mercedes-Benz E-Class sẽ sử dụng động cơ hybrid nhẹ. Ảnh: MBV

E-Class 2025 tiếp tục được Mercedes-Benz lắp ráp trong nước với 3 phiên bản bao gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive, E 300 AMG; cùng với đó là 2 tùy chọn động cơ: máy xăng I4 2.0L và I4 2.0L.