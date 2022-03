Bốn học sinh rủ nhau ra sông tắm, 2 em tử nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h45 ngày 11/3, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã tìm thấy hai thi thể là em N.H.L. (14 tuổi) và em L.H.T.(14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).