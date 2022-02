Bốn dự án nghiên cứu công nghệ mới của PTIT sẽ nhận tài trợ gần 2,3 tỷ đồng

Chương trình hợp tác nghiên cứu nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ tại Việt Nam giữa Qualcomm Technologies - Công ty con của Qualcomm Incorporated với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa được công bố.

Lễ công bố chương trình hợp tác giữa PTIT và Qualcomm Technologies diễn ra ngày 24/2.

Thông qua chương trình hợp tác mới giữa 2 đơn vị, Qualcomm Technologies sẽ tài trợ 100.000 USD cho 4 nhóm nghiên cứu của PTIT để tiến hành các dự án: “Hệ thống máy bay không người lái (UAV) phát hiện hư hỏng đường bộ sau lũ quét sử dụng GPS, bản đồ số và thị giác máy tính bằng công nghệ học sâu”; “Phát triển Kiến trúc Internet vạn vật trên nền 5G hiệu suất cao, độ trễ thấp, an toàn”; “Dự án điện toán biên cho Internet of Things (IoT)”; “Phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe số dựa trên Internet of Medical Things (IoMT) và Trí tuệ nhân tạo (AI)”.

Các nghiên cứu chuyên dụng trong lĩnh vực 5G, AI, IoT và hệ thống UAV do 4 nhóm của PTIT tiến hành trong 12 tháng.