Bốn câu “thần chú” của cha mẹ có thể khiến trẻ trở nên rụt rè và câu thứ tư là câu phổ biến nhất

Tình trạng này xảy ra rất nhiều trong cuộc sống, vốn dĩ đứa trẻ chỉ tốt bụng, nhưng nếu cha mẹ lại quở trách, đứa trẻ sẽ không dám quan tâm hay giúp đỡ cha mẹ nữa bởi chúng nghi ngờ năng lực bản thân và ngày càng trở nên kém cỏi hơn.



Trên thực tế, người lớn chúng ta cũng sẽ có lúc quên không cầm theo đồ đạc như Qiqi đã làm. Vì vậy, phụ huynh đừng trách bọn trẻ khi chung sơ suất vì điều đó sẽ khiến bọn trẻ nghi ngờ khả năng của bản thân, thậm chí mất hết can đảm để ra ngoài vui chơi cùng bạn bè.

Ảnh minh họa

2. "Thật là ngu ngốc, tại sao con không thể giải quyết một vấn đề đơn giản như vậy!"



Chủ đề nuôi dạy con cái luôn là đề tài than thở của các bà mẹ với vô vàn những câu chuyện, tình huống khác nhau. Chẳng hạn có đứa trẻ đánh vần các chữ cái khá tốt, nhưng lại không thể đọc chuẩn khi ghép vần, một bảng nhân đọc lần lượt thì thuộc lòng nhưng hỏi bất kỳ lộn xộn là ấp úng không nói được… Mỗi lần như vậy, bố mẹ bé lại lo lắng nhảy dựng lên, thậm chí chế giễu “Con thật kém cỏi. Đơn giản vậy mà không thôi mà không làm nổi sao” khiến đứa trẻ bị mắc kẹt trong xấu hổ và tự ti…



Thực tế, những vấn đề tương tự trên đối với người lớn quả thực đơn giản nhưng đối với những đứa trẻ chưa mở mang trí óc hoàn toàn cần dành thời gian nhiều hơn để hiểu rõ. Nếu cha mẹ dán nhãn con cái một cách mù quáng và nhấn mạnh sự ngu ngốc của chúng nhiều lần sẽ khiến lòng trẻ bực bội, nghi ngờ về khả năng học tập của bản thân, thậm chí có thể sa sút, mất hứng thú học tập. Phụ huynh đừng vội đổ lỗi cho năng lực của trẻ mà hãy bình tĩnh và cùng trẻ phân tích vấn đề, cách dạy kèm trẻ hiệu quả nhất chính là bài tập về nhà, bố mẹ hãy cùng con làm và hướng dẫn con chi tiết hơn nhé.



3. “Bố/mẹ nói không là không, còn ngoan cố con sẽ bị đánh"



Khi một đứa trẻ muốn mua đồ trượt patin, nhưng cha mẹ bé kiên quyết từ chối, bé vặn lại “Các bạn khác đều có mà mà sao con không được”. Lúc này, nhiều bậc cha mẹ sẽ càng tức giận hơn, lời qua tiếng lại nặng nề với trẻ: “Sao đây? Nói không thì thôi, đừng có mà ngoan cố… ”.



Nếu cha mẹ thường sử dụng hình ảnh "uy quyền" của mình để gây áp lực với con cái và không cho chúng cơ hội để phản bác hay bày tỏ mong muốn của mình, trẻ sẽ trở nên cực kỳ dễ bị thỏa hiệp và không dám bày tỏ ý kiến của mình khi gặp phải những điều không công bằng. Những đứa trẻ không dám phản kháng, cho dù bị ức hiếp cũng không dám lên tiếng, càng ngày sẽ càng trở nên rụt rè và thận trọng đến tự ti.



Do đó, khi cha mẹ không đồng ý với con cái, nên giải thích lý do cho trẻ kịp thời, thay vì dùng “uy nghiêm” để bắt trẻ phải nhường nhịn. Hãy là một bậc cha mẹ dân chủ và yêu thương con, để trái tim của trẻ bớt tổn thương.