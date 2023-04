Bom tấn tốc độ 'Fast & Furious 10' tung trailer mới nghẹt thở

Fast & Furious 10 - hồi kết của loạt phim tốc độ đình đám đang được khán giả toàn cầu chờ đợi với sự góp mặt của dàn sao thượng hạng cũng như những cảnh quay khiến người xem thót tim.

Trailer thứ hai được tung ra hé lộ nhiều hơn về nhân vật phản diện tàn nhẫn và khó đoán này, báo hiệu một cuộc đối đầu khốc liệt chưa từng có.

Your browser does not support the video tag.

Phần này chứng kiến ​​sự trở lại của Dominic "Dom" Toretto cùng đại gia đình và những nỗ lực bảo vệ nhau khỏi mối đe dọa khủng khiếp nhất từ ​​trước đến nay, đó là Dante Reyes (Jason Momoa) - kẻ dám doạ sẽ xé nát gia đình Dom "từng mảnh một".