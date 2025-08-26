'Bom tấn' bị xịt ở CLB Manchester United

Bản hợp đồng trị giá gần 74 triệu bảng, vốn được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn mới trên hàng công, lại chưa thể đáp ứng sự chờ đợi. Hai trận liên tiếp tại Premier League, chân sút 22 tuổi người Slovenia chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị và để lại những thống kê khá nghèo nàn.
Một bản hợp đồng “bom tấn” chưa kịp nổ
Khi CLB Manchester Unitedchi đậm để đưa Sesko về từ RB Leipzig, người hâm mộ tin rằng họ đã tìm ra giải pháp cho bài toán số 9 vốn kéo dài nhiều năm. Thế nhưng, thực tế lại chưa hề màu hồng. Trong trận hòa 1-1 với Fulham tại Craven Cottage cuối tuần qua, Sesko được tung vào sân từ phút 54 khi tỉ số còn 0-0.
Đây là một cơ hội quý giá để anh tạo dấu ấn, nhưng kết thúc 38 phút trên sân, tiền đạo này không có nổi một cú sút, không một đường chuyền kiến tạo cơ hội, không pha rê bóng nào thành công và chỉ thắng hai lần tranh chấp tay đôi. Con số quá ít ỏi cho một trung phong được kỳ vọng gánh vác hàng công.
Phản ứng từ các cổ động viên CLB Manchester United là vô cùng gay gắt. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận chỉ trích xuất hiện: “Vào sân là biến mất luôn”, “Lại thêm một tiền đạo Bundesliga thất bại ở Ngoại hạng Anh”, hay thậm chí ví von anh như “một cọc tiêu tập luyện”. Những lời châm biếm đó càng khoét sâu thêm sức ép vốn đang đè nặng lên cầu thủ trẻ mới 22 tuổi.
Gary Neville, cựu đội trưởng Quỷ đỏ, không ngần ngại chỉ ra vấn đề: “Tuần trước tôi đã nhắc rồi, giờ thì càng rõ. Fulham mạnh hơn nhờ sự thay người, còn CLB Manchester United thì yếu đi. Sesko chưa bắt kịp tốc độ trận đấu, thể trạng chưa đảm bảo. Nhưng cậu ấy cần được thi đấu nhiều hơn. Hãy cho Sesko đá chính ở Carabao Cup, thậm chí cả trận gặp Burnley. Một cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, được mua về với số tiền khổng lồ, không thể cứ ngồi dự bị mãi”.
Nỗi lo về hàng công và hàng thủ
Không chỉ có Neville, Owen Hargreaves – cựu tiền vệ MU – cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc. Ông nhấn mạnh: “Bạn không thể thắng nếu không có những cầu thủ hàng đầu ở hai vị trí quan trọng nhất: trung phong và thủ môn. CLB Manchester United hiện vẫn chưa giải quyết được cả hai”.
Hargreaves đồng thời cho rằng, dù yêu thích những cầu thủ như Mbeumo hay Cunha, thì rõ ràng vị trí tiền đạo mũi nhọn và người gác đền của MU vẫn là lỗ hổng lớn. HLV Ruben Amorim, người đang chịu áp lực khủng khiếp sau khi chỉ thắng 7-29 trận ở Premier League cùng CLB Manchester United, lại chọn cách bảo vệ học trò.
Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha khẳng định: “Sesko cần thời gian. Không dễ dàng gì khi vào sân trong lúc tốc độ trận đấu quá cao. Premier League nhanh và khắc nghiệt hơn nhiều so với Bundesliga. Cậu ấy đã chiến đấu, có vài pha phối hợp tốt, nhưng đội lúc đó không ở trạng thái tốt nhất. Tôi hài lòng với nỗ lực của Sesko, điều chúng ta cần là tập thể chơi gắn kết hơn để cậu ấy tỏa sáng”.
Thực tế, trước khi chuyển tới Old Trafford, Sesko cũng chỉ mới thi đấu 45 phút trong loạt trận tiền mùa giải cùng Leipzig. Anh lại gia nhập MU chỉ hơn hai tuần, rõ ràng chưa đủ thời gian để hòa nhập. Càng khó khăn hơn khi Amorim liên tục thử nghiệm hệ thống không có tiền đạo cắm trong bối cảnh CLB muốn đẩy đi Rasmus Hojlund. Điều này khiến Sesko phải thích nghi với vai trò khác biệt so với khi anh còn chơi tại Đức.
Sức ép trên vai Amorim
Dù bị chỉ trích, Sesko vẫn có thể lạc quan nhìn về phía trước. Trận đấu gặp Grimsby Town ở League Cup giữa tuần này được xem là thời điểm vàng để anh đá chính và tìm bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Sesko sẽ lấy lại sự tự tin cần thiết và chứng minh giá trị xứng đáng với mức phí khổng lồ mà MU bỏ ra.
Theo chuyên gia Neville, tài năng trẻ Sesko cần được sử dụng ngay từ đầu ở trận Premier League cuối tuần với Burnley: “Một cầu thủ trẻ phải được thi đấu thường xuyên mới tiến bộ. Nếu cứ giữ cậu ấy trên ghế dự bị, chúng ta đang phí phạm tiềm năng”.
Vấn đề của Sesko phản ánh tình cảnh khó khăn mà HLV Amorim đang đối mặt. Dưới triều đại của ông, CLB Manchester United thi đấu thiếu ổn định, thường xuyên đánh rơi điểm ở những thời khắc quan trọng. Trận hòa Fulham, nơi Quỷ đỏ bị gỡ hòa cuối trận, càng làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội. Nếu không sớm cải thiện, chiếc ghế của Amorim chắc chắn sẽ lung lay.
Và Sesko, bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè, trở thành “bài kiểm tra” lớn nhất đối với triết lý dùng người của ông thầy người Bồ Đào Nha. Điều rõ ràng là không thể vội vàng kết luận thất bại cho một cầu thủ mới 22 tuổi, lại vừa chân ướt chân ráo đến một môi trường khắc nghiệt nhất thế giới. Nhưng với giá trị chuyển nhượng khổng lồ, sự kiên nhẫn của người hâm mộ cũng có giới hạn.
Sesko cần sớm ghi bàn để giải tỏa áp lực, còn MU phải nhanh chóng ổn định lối chơi, tạo ra hệ thống hỗ trợ phù hợp cho tiền đạo này. Nếu Sesko “nổ súng” tại Carabao Cup, đó sẽ là bước khởi đầu để anh chứng minh mình đủ sức trở thành trung phong chủ lực của CLB Manchester United trong nhiều năm tới. Còn nếu tiếp tục im tiếng, những chỉ trích sẽ còn dữ dội hơn, và chính Amorim sẽ là người phải trả giá đầu tiên.