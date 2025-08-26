'Bom tấn' bị xịt ở CLB Manchester United

Bản hợp đồng trị giá gần 74 triệu bảng, vốn được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn mới trên hàng công, lại chưa thể đáp ứng sự chờ đợi. Hai trận liên tiếp tại Premier League, chân sút 22 tuổi người Slovenia chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị và để lại những thống kê khá nghèo nàn.

Một bản hợp đồng “bom tấn” chưa kịp nổ

Khi CLB Manchester Unitedchi đậm để đưa Sesko về từ RB Leipzig, người hâm mộ tin rằng họ đã tìm ra giải pháp cho bài toán số 9 vốn kéo dài nhiều năm. Thế nhưng, thực tế lại chưa hề màu hồng. Trong trận hòa 1-1 với Fulham tại Craven Cottage cuối tuần qua, Sesko được tung vào sân từ phút 54 khi tỉ số còn 0-0.

Đây là một cơ hội quý giá để anh tạo dấu ấn, nhưng kết thúc 38 phút trên sân, tiền đạo này không có nổi một cú sút, không một đường chuyền kiến tạo cơ hội, không pha rê bóng nào thành công và chỉ thắng hai lần tranh chấp tay đôi. Con số quá ít ỏi cho một trung phong được kỳ vọng gánh vác hàng công.