'Bom sex' khét tiếng xứ Hàn cưới đại gia sống như bà hoàng, khui đến quá khứ gạ gẫm CEO mà rùng mình

Clara Lee, biểu tượng gợi cảm của làng giải trí Hàn Quốc một thời, nay đã lột xác thành "bà hoàng" bên chồng đại gia. Với biệt thự sang trọng, những chuyến du lịch xa xỉ và hình ảnh vẫn nóng bỏng sau 5 năm hôn nhân, cuộc đời cô dường như là giấc mơ của biết bao sao nữ. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là quá khứ đầy bê bối.

Từ cô gái châu Âu đến "nữ thần gợi cảm" của Kbiz

Clara Lee có tên thật Lee Sung Min, chào đời ngày 15/1/1985 tại Thụy Sĩ - một khởi đầu quốc tế hiếm có trong làng giải trí Hàn. Là con gái của ca sĩ Lee Seung Kyu, thành viên ban nhạc song ngữ Koreana nổi tiếng thập niên 1980, Clara lớn lên ở Mỹ và Anh, mang quốc tịch Anh. Cô theo học tại các trường quốc tế, nơi hình thành nên vẻ đẹp Tây phương quyến rũ: đôi mắt sâu hút hồn, thân hình nóng bỏng và nụ cười ma mị.

Debut năm 2005 dưới tên thật, Clara nhanh chóng gây chú ý với vai phụ trong phim Five Senses of Eros (2009). Đến năm 2012, cô đổi nghệ danh thành Clara với lý do tên cũ "Sung Min" nghe giống đàn ông, trong khi Clara là tên tiếng Anh quen thuộc từ nhỏ.

Ngay từ khi mới bước vào showbiz, Clara đã rất xinh đẹp và nóng bỏng

Bước ngoặt đến vào tháng 5/2013, khi Clara ném quả bóng khai mạc tại một trận bóng chày chuyên nghiệp. Trang phục legging bó sát khoe đường cong hoàn hảo khiến cô bùng nổ thành "bom sex" khét tiếng, được báo chí Hàn ca ngợi là "ngôi sao mới nổi" và "biểu tượng gợi cảm". Từ đó, Clara oanh tạc màn ảnh nhỏ với vai trong Goddess of Marriage (2013), Emergency Couple (2014), và dẫn dắt Casa Amor: Exclusive for Ladies (2015) – bộ phim tình cảm gợi cảm giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Fantasia International Film Festival.