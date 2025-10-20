'Bom sex' Hàn Quốc vừa ghé thăm Việt Nam

Vào thập niên 2010, G.NA là "bom sex" đích thực của showbiz Hàn khi sở hữu thân hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp và giọng hát nội lực. Tuy nhiên đến năm 2016, cô biến mất khỏi showbiz do bê bối bán dâm. Sau 9 năm ở ẩn kín tiếng, G.NA "1 lần nói hết" về quá khứ, đồng thời cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống thường ngày.

Mới đây, cô đã đến Hà Nội du lịch nhân dịp Tết Trung thu. Nữ ca sĩ đình đám 1 thời có những trải nghiệm chuẩn "Tây ba lô" tại Hà Nội như chụp ảnh check-in đường phố, ghé phố đường tàu, uống nước dừa và cafe cốt dừa. Giọng ca sinh năm 1987 hào hứng: "Tôi đã từng mơ được đến Việt Nam. Cuối cùng cũng làm được... wow... nơi đây thậm chí còn tuyệt vời hơn tôi tưởng! Đồ ăn, bầu không khí, vẻ đẹp... và những người dân ở đây đều rất tuyệt vời! Thích vô cùng!".

Bên dưới bài đăng, rất nhiều fan đã vào bình luận chúc mừng G.NA có chuyến du lịch vui vẻ, đồng thời chia sẻ thêm những kinh nghiệm, trải nghiệm ở Việt Nam. Fan mừng cho nữ ca sĩ đang dần bước ra khỏi bóng tối quá khứ, để tiếp tục sống vui vẻ và tích cực.