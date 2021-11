‘Bom sex’ gốc Việt Chung Lệ Đề được chồng trẻ kém 12 tuổi cưng chiều

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, có cha là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Sau khi đoạt vương miện hoa hậu tại cuộc thi Miss Chinese International do đài TVB tổ chức, cô chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên. Thâm niên trong nghề gần 30 năm, Lệ Đề được biết đến nhiều hơn cả với phong cách sexy, khiêu gợi cùng danh hiệu ”bom sex” của làng giải trí Hoa ngữ.

Hành trình tình yêu của Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc