Bơm lốp ô tô để lái xe an toàn: Áp suất bao nhiêu là đủ?

Vậy mức áp suất nào là quá thấp? Một nguyên tắc chung là bất kỳ mức nào dưới 20 PSI đều tiềm ẩn nguy hiểm, và dưới 15 PSI thì rủi ro còn cao hơn nữa. Thế nhưng mức độ rủi ro, nguy hiểm còn phụ thuộc vào loại xe, loại lốp và tốc độ di chuyển. Xe càng nặng và thành lốp càng mềm thì nguy cơ mất an toàn càng lớn.

Lốp xe quá non có nguy cơ gây nổ lốp, dẫn đến mất an toàn khi di chuyển. Ảnh: Car And Driver

Lốp xe non hơi sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng như bị mòn không đều, dễ bị quá nhiệt và tạo áp lực lớn lên thành lốp. Khi điều kiện vận hành và thời tiết tác động đến lốp trong thời gian dài, áp suất có thể giảm dần mà bạn không nhận ra. Nếu cứ tiếp tục di chuyển với lốp non hơi, nguy cơ nổ lốp hoàn toàn có thể xảy ra, đe dọa trực tiếp đến an toàn của bạn.

Áp suất lốp lý tưởng là bao nhiêu?

Lời khuyên đơn giản nhất là hãy tham khảo nhãn dán áp suất khuyến nghị thường nằm ở mép trong cửa lái hoặc trong phần nắp che bình xăng. Thông số này chỉ định mức PSI tiêu chuẩn cho lốp ở trạng thái nguội. Hầu hết các xe con thường có áp suất khuyến nghị từ 30-35 PSI, nhưng các loại xe SUV, xe bán tải và xe hiệu suất cao có thể có yêu cầu khác.