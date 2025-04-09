Bồi thường giải phóng mặt bằng theo bảng giá đất: Mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tế

Bức tranh về giá đất tại Việt Nam luôn là một đề tài phức tạp và nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của cả các nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân. Xung quanh vấn đề này, một trong những câu hỏi lớn được đặt ra trong giai đoạn soạn thảo Luật Đất đai 2024 và hiện nay là: Liệu giá đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng có phù hợp khi áp dụng theo giá đất trong bảng giá đất hiện nay?

Bài phân tích này sẽ đi sâu vào mối quan hệ giữa hai loại giá trị này, làm rõ vai trò, mục đích và những bất cập đang tồn tại của bảng giá đất. Cùng nhau phân tích những thay đổi có thể xảy ra khi ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024 đang trong quá trình soạn thảo xin ý kiến, những kịch bản có thể xảy ra khi điều chỉnh bảng giá đất, từ đó đề xuất một phương án tối ưu nhằm hài hòa lợi ích của các bên.

Vai trò, mục đích, ý nghĩa của bảng giá đất nói chung

Nếu tìm hiểu sâu về mục đích, ý nghĩa của bảng giá nói chung theo Luật Giá sẽ thấy có sự bất cập với quy định của Luật Đất đai; Luật Giá 2023 quy định 42 loại hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Việc định giá này nhằm đảm bảo ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các mục tiêu kinh tế - xã hội khác.

Các bảng giá do Nhà nước ban hành đóng vai trò là công cụ của cơ quan quản lý nhà nước, thường là căn cứ để xác định các khoản thu ngân sách (thuế, phí, lệ phí). Giá các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc các lĩnh vực Nhà nước độc quyền, có tính chất thiết yếu, hoặc có ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân (giá điện, nước…) và cung cấp thông tin tham khảo cho các hoạt động kinh tế.

Việc bỏ giá đất cụ thể là một thay đổi lớn trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai. Ảnh: Lê Toàn



Hiện nay, các bộ ngành, địa phương đã ban hành nhiều bảng giá như: bảng giá điện, nước sạch, bảng giá đất, bảng giá nhà, giá xe..., mỗi bảng giá theo danh mục và mục đích hỗ trợ công tác quản lý theo lĩnh vực, mục đích cụ thể. Đặc điểm chung của các bảng giá là hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá đều được ấn định một mức giá nhất định (hoặc khung giá) và chỉ thay đổi định kỳ hoặc khi có biến động giá cần phải điều chỉnh theo mục đích - yêu cầu quản lý Nhà nước nên giá trong các bảng giá thường độc lập, không vận hành theo cơ chế thị trường.

Đặc điểm chung của các bảng giá là phải căn cứ vào biến động thị trường nhưng thông số (các yếu tố tác động đến giá) chỉ căn cứ vào thông số kỹ thuật cơ bản, cố định theo nhóm tài sản để ước định ra một mức giá cụ thể có giá trị trong năm tài chính hoặc chỉ thay đổi khi cần thiết mà không căn cứ vào biến động thị trường, không có quy định về thời hạn hay chu kỳ thay đổi. Ví dụ cụ thể như sau:

Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà do cấp tỉnh ban hành chỉ cần căn cứ vào thông tin cơ bản như: loại nhà riêng lẻ hay nhà cao tầng, số tầng cao, tầng hầm, kết cấu và diện tích là có thể xác định được thuế trước bạ khi chuyển nhượng nhà mà không cần phải căn cứ vào thực tế về quy mô hạ tầng công trình, mức độ hoàn thiện nội ngoại thất như thế nào.

Về thời hiệu của bảng giá cụ thể như bảng giá nhà làm căn cứ tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 thay thế Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND Thành phố Hà Nội cho thấy bảng giá theo Quyết định số 3023/QĐ-UBND có giá trị sử dụng trong gần 6 năm trong khi giá vật liệu xây dựng biến động rất nhiều.

Bảng giá tính thuế chuyển nhượng ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành chỉ cần tra cứu theo nhãn hiệu hàng hóa (model), hãng sản xuất, năm sản xuất là tra được giá làm căn cứ nhân với tỷ lệ thuế xuất để xác định số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân mà không quan tâm đến chất lượng thực tế của xe cần tính thuế (tai nạn, ngập nước làm giảm giá hay xe đi ít, có độ chế thêm nhiều tiện ích làm tăng giá thị trường) tại thời điểm tính thuế.

Như vậy, bảng giá nói chung, mặc dù đều có quy định gắn với nguyên tắc thị trường, tuy nhiên, công việc định giá Nhà nước là thực hiện quyền định giá tài sản của Nhà nước phục vụ mục đích quản lý giá đối với các mặt hàng thuộc Nhà nước quản lý, để có căn cứ đối chiếu giá trị phục vụ các mục đích quản lý, điều tiết thu ngân sách mà không yêu cầu giá trị tài sản, hàng hóa phải gắn với giá trị thực tế của từng tài sản tại thời điểm cụ thể.

Khác với việc định giá hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc bù đắp chi phí, có lãi đồng thời đáp ứng được nguyên tắc cung cầu, cạnh tranh của thị trường để tồn tại và phát triển. Theo tiêu chuẩn thẩm định giá trước đây thì giá tính thuế thuộc cơ sở giá trị phi thị trường và chuẩn mực thẩm định giá hiện nay, giá trị tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong các bảng giá không đáp ứng được định nghĩa, điều kiện của cơ sở giá trị thị trường.

Vai trò, mục đích, ý nghĩa của bảng giá đất nói riêng

Luật Đất đai năm 1993 chưa có quy định về giá đất, giá đất hay bảng giá đất mới được Nhà nước đặc biệt quan tâm và có định hướng từ sau công cuộc Đổi mới của Đảng từ khi có đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân. Nguyên tắc xác định giá đất xuất hiện lần đầu tiên trong Luật Đất đai năm 2003 sau đó được phát triển, hoàn thiện qua các Luật Đất đai năm 2013 và năm 2024.

Mặc dù có nội dung quy định khác nhau, nhưng giá đất đều yêu cầu gắn với nguyên tắc thị trường, tuy nhiên, do cơ chế vận hành của thị trường linh hoạt, quá phức tạp, giá đất phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động, hầu như không đảm bảo được nguyên tắc này trong quản lý Nhà nước về giá đất nên giá đất thị trường và giá đất trong bảng giá đất luôn tồn tại song song và có khoảng cách nhất định.

Từ năm 2003 đến nay, Luật Đất đai quy định về giá đất luôn yêu cầu đảm bảo nguyên tắc thị trường; việc thực hiện định giá đất trong Bảng giá đất phải đảm bảo theo các phương pháp thẩm định giá. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này trong việc xác định bảng giá đất luôn có xung đột nội tại của các văn bản Luật.