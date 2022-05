Bội thu 900 triệu USD, món hàng Việt nổi danh toàn cầu phá đỉnh lịch sử

Thông tin từ Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT), hiện giá cá tra nguyên liệu cỡ 0,7-0,8 kg/con dao động ở mức 31.000-32.500 đồng/kg; cỡ 1-1,2 ký/con dao động mức 32.000-34.500 đồng/kg. So với cùng kỳ, giá cá tra nguyên liệu đã tăng từ 8.000-10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 20% so với cuối năm 2021.

Mức giá này cũng phá đỉnh lịch sử năm 2018 (giá 33.000-34.000 đồng/kg), giúp người nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long thu lãi khá cao sau một thời gian dài chịu cảnh thua lỗ.