Bóc trần phi vụ lừa đảo xuất phát từ chiếc Mercedes-Benz G63 'vô chủ'

Cáo trạng xác định, một nạn nhân khác của Mai Quốc Dân là anh N.T.S. (SN 1990, ở Hà Nội). Khoảng tháng 5/2019, anh S. gửi chiếc Mercedes-Benz G63 màu đen, biển kiểm soát nước ngoài tại một gara trên đường Xuân Thủy thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội kiểm tra, thu giữ vì liên quan đến vụ việc đơn vị đang thụ lý.

Sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện như cam kết mà dùng tiền chi tiêu cá nhân. Sau khi bị ông T. nhiều lần đòi tiền và tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo mới trả cho ông T. 1,2 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, do tin tưởng các thông tin mà bị cáo đưa ra, từ tháng 4 đến tháng 8/2019, vợ chồng ông T. đã nhiều lần chuyển cho bị cáo hơn 3 tỷ đồng và 12.000 USD đề nhờ “chạy” sổ đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mua thêm đất…

Làm việc với cơ quan chức năng, anh S. không xuất trình được đăng ký xe, cũng không chứng minh được nguồn gốc phương tiện. Thông qua quan hệ xã hội, anh được giới thiệu gặp Dân nhờ giúp đỡ. Khi đó, Dân cam đoan “trong 3 giây có thể xử lý xong việc” và đưa ra mức chi phí 10.000 USD. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dân không giúp anh S. lấy lại xe, cũng không trả lại tiền. Do là người giới thiệu, ông T. buộc phải tự bỏ 10.000 USD để trả lại cho anh S.

Kết quả xác minh cho thấy, PC03 đã hoàn tất thủ tục, sung công quỹ nhà nước chiếc Mercedes-Benz G63 theo quy định. Tại cơ quan điều tra, Dân khai đã đưa 2,6 tỷ đồng và 1.000 USD cho một người đàn ông tự nhận làm việc tại Văn phòng Chính phủ để giải quyết việc cho vợ chồng ông T., số tiền còn lại bị cáo tiêu xài cá nhân.

Tuy nhiên, người đàn ông mà Dân nhắc đến khẳng định không làm việc tại Văn phòng Chính phủ và cũng không nhận tiền. Cáo trạng kết luận ngoài lời khai của Dân, không có tài liệu nào khác chứng minh việc giao nhận tiền nên cơ quan công an không đặt vấn đề xử lý.