Bóc trần chiêu lợi dụng trẻ mồ côi kiếm tiền của ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng lai

Về ý tưởng đi thi "Thách thức dành hài", ông Nhị Nguyên cho biết những người tại cơ sở này đã phải "vất vả" viết kịch bản, tập luyện cho các chú tiểu.

Mở kênh Youtube



Hàng loạt kênh Youtube liên quan đến sự nổi tiếng của Lê Thanh Huyền Trân và 5 chú tiểu trong chương trình "Thách thức danh hài" đã ra đời như: 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ, Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Hoàn Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Lê Thanh Huyền Trân Ofiical…

Riêng kênh 5 chú tiểu hiện có hơn 2 triệu lượt người đăng ký, tranh thủ khai thác hình ảnh nhóm trẻ mà họ giới thiệu là mồ côi, tranh thủ những tấm lòng vàng quyên tiền từ thiện.

Theo Vietnamnet, trong phần giới thiệu kênh có kêu gọi quyên góp từ thiện với 2 số tài khoản cá nhân của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, thậm chí có thông tin liên hệ để quảng cáo. Mới đây, khi bị phanh phui, thông tin số tài khoản đã bị gỡ bỏ.

Chưa kể, những cá nhân ở "Tịnh thất Bồng Lai" còn có hàng loạt các Facebook, Fanpage trên mạng xã hội, cùng với mục đích kêu gọi từ thiện.

Liên quan đến thu nhập của Tịnh thất nhờ Youtube, trước đó Nhất Nguyên từng tiết lộ tiền họ kiếm được dựa vào 4 kênh Youtube. Ngoài ra, họ còn có các nguồn thu từ việc làm đá phong thủy, viết nhạc, buôn bán rau ngoài chợ,...

Trước đó, mỗi tháng họ thu về 50 triệu đồng từ Youtube. Thời điểm cao nhất khi có các thành viên nhí tham gia Thách Thức Dành Hài (cách đây 2 năm), tiền kiếm được mỗi tháng cũng được 200 triệu. Đến thời điểm hiện tại mỗi tháng thu về 100 triệu đồng.