Bốc thăm World Cup 2022: Bảng tử thần gọi tên ai

32 đội tuyển được chia thành 4 nhóm, theo các tiêu chí thể thao và phân loại xếp hạng FIFA, ngoại trừ chủ nhà Qatar - đội mặc nhiên được xếp hạt giống số 1.

Một trong những điều kiện của lễ bốc thăm là hai đội thuộc cùng một liên đoàn không nằm trong cùng bảng đấu.

Ngoại lệ với châu Âu khi có đến 13 suất. 5 trong số 8 bảng sẽ có hai đội tuyển đến từ UEFA.

Ba đội còn lại sẽ được xác định vào tháng Sáu tới, giữa Costa Rica vs New Zealand; đội thắng UAE và Australia sẽ gặp Peru; Xứ Wales đấu với đội thắng cặp Scotland - Ukraine, vốn bị hoãn do xung đột chiến tranh.